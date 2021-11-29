В Новгородской области рассказали о возвращении двух больниц к штатному режиму работы

В Новгородской области заявили о снижении темпов заболеваемости COVID-19. В настоящее время в стационарах лечится 1071 пациент. Свободно почти 32% коечного фонда, заявила министр здравоохранения Резеда Ломовцева на заседании регионального оперативного штаба.

AP

Об этом сообщает агентство «Невские новости». С 1 декабря Солецкая центральная районная больница вернётся к штатному режиму работы. На прошлой неделе плановый приём возобновила областная клиническая больница. Также стало известно, что в трёх больницах Нижегородской области частично введён карантин из-за COVID-19, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Ограничительные меры приняты в женском отделении областной психоневрологической больницы №1 имени Кащенко. Закрыты два отделения в больнице №13 в Автозаводском районе. Также карантинные мероприятия проводятся в мужском отделении дзержинского психдиспансера. Ранее терапевт-иммунолог, вирусолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.