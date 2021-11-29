В Севастополе прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

В Севастополе прокомментировали ситуацию с заболеваемостью острыми респираторными вирусными заболеваниями.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«За прошлую неделю у нас зарегистрировано 2439 случаев, за предыдущую неделю — 2586 случаев. Но если говорить об эпидемиологическом пороге, у нас всё равно наблюдается превышение на 34,8%», — заявила главный санитарный врач региона Анна Мелюх на аппаратном совещании в правительстве города.

Вакцинация от гриппа в Севастополе началась 1 сентября.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.