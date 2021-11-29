В Подмосковье рассказали о новых мерах поддержки для медиков

В Московской области планируют компенсировать медикам затраты на аренду жилья.

Об этом сообщает телеканал «360».

Размер материальной поддержки — 20 тыс. рублей.

«Прошу обратить внимание глав, что эту услугу без лишних бумаг и волокиты можно спокойно оформить на «Госуслугах». И я очень надеюсь, что депутаты Мособлдумы поддержат эту инициативу и врачи ею смогут пользоваться», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Средства на данные цели предусмотрят в бюджете на 2022 год.

Как пояснил губернатор, большая программа по поддержке медиков во время пандемии была принята на федеральном уровне, но определённым категориям сотрудников сферы здравоохранения требуется дополнительная поддержка.

«Поэтому с 1 января 2022 года в Подмосковье мы установили для 15 категорий медицинских работников, которые сейчас снимают квартиры, компенсации за аренду жилья в размере 20 тыс. рублей», — уточнил Воробьёв.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что около 20 тыс. столичных медиков, которые работают с пациентами с COVID-19, прошли специализированные психологические тренинги.