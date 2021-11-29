В Подмосковье рассказали о новых мерах поддержки для медиков

Короткая ссылка
В Московской области планируют компенсировать медикам затраты на аренду жилья.
В Подмосковье рассказали о новых мерах поддержки для медиков
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает телеканал «360».

Размер материальной поддержки — 20 тыс. рублей.

«Прошу обратить внимание глав, что эту услугу без лишних бумаг и волокиты можно спокойно оформить на «Госуслугах». И я очень надеюсь, что депутаты Мособлдумы поддержат эту инициативу и врачи ею смогут пользоваться», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Средства на данные цели предусмотрят в бюджете на 2022 год.

Как пояснил губернатор, большая программа по поддержке медиков во время пандемии была принята на федеральном уровне, но определённым категориям сотрудников сферы здравоохранения требуется дополнительная поддержка.

«Поэтому с 1 января 2022 года в Подмосковье мы установили для 15 категорий медицинских работников, которые сейчас снимают квартиры, компенсации за аренду жилья в размере 20 тыс. рублей», — уточнил Воробьёв.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что около 20 тыс. столичных медиков, которые работают с пациентами с COVID-19, прошли специализированные психологические тренинги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить