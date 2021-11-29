В Волгоградской области выявили 450 случаев COVID-19 за сутки

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В Волгоградской области выявили 450 случаев коронавируса за сутки.
В Волгоградской области выявили 450 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 117 373. Из больниц выписаны 101 175 жителей, в том числе 463 — за минувшие 24 часа.

Наряду с этим в Свердловской области также прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19, передаёт URA.RU.

«После объявления нерабочих дней и ограничения работы ночных заведений с 14 ноября началась отрицательная динамика, и теперь мы фиксируем снижение заболеваемости. Это результат мер, которые вводили в Свердловской области», — заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

Ранее терапевт-иммунолог, вирусолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.

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