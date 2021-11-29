В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Кировской области зафиксировали 256 случаев коронавируса за сутки.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • AP

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб. Отмечается, что на лечении дома находятся 6150 пациентов, в больницах лечатся ещё 3216.

101 человека выписали из медучреждений за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге прививку от COVID-19 сделал 19 471 житель за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на городской оперативный штаб.

Полный курс вакцинации за всё время кампании в городе прошли 2 208 945 граждан. Как уточняется, в городе работают 180 прививочных пунктов.

Ранее доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.

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