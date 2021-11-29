В Краснодарском крае подтвердили 682 случая коронавируса за сутки

В Краснодарском крае подтвердили 682 случая коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Больше всего заболевших — в Краснодаре (143), а также в Новороссийске и Динском районе.

Всего в регионе за время пандемии заболели 98 064 человека.

Ситуацию с заболеваемостью COVID-19 прокомментировали и в Казани, передаёт inkazan.ru.

«Отмечаем стабилизацию ситуации с новой коронавирусной инфекцией, со снижением заболеваемости этим недугом», — заявил начальник горуправления здравоохранения Владимир Жаворонков на деловом понедельнике.

Отмечается, что по приказу республиканского Минздрава 190 коек в городских медучреждениях переводятся на плановую работу.

Ранее терапевт-иммунолог, вирусолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.