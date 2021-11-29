В Кремле назвали «уткой» сообщения о переговорах о возвращении Моргенштерна в Россию

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «уткой» сообщения о якобы переговорах с участием представителей администрации президента касательно возвращения рэпера Алишера Моргенштерна в Россию.
В Кремле назвали «уткой» сообщения о переговорах о возвращении Моргенштерна в Россию
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Нет. Это утка», — сказал Песков.

Ранее СМИ сообщили о якобы переговорах между представителями администрации российского президента и продюсерами Моргенштерна об условиях возвращения рэпера в Россию.

24 ноября Песков ответил на вопрос касательно заявления председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о рэпере Алишере Моргенштерне, который в июне был оштрафован за пропаганду наркотиков.

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