В Кремле назвали «уткой» сообщения о переговорах о возвращении Моргенштерна в Россию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «уткой» сообщения о якобы переговорах с участием представителей администрации президента касательно возвращения рэпера Алишера Моргенштерна в Россию.

Об этом информирует РИА Новости.

«Нет. Это утка», — сказал Песков.

Ранее СМИ сообщили о якобы переговорах между представителями администрации российского президента и продюсерами Моргенштерна об условиях возвращения рэпера в Россию.

24 ноября Песков ответил на вопрос касательно заявления председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о рэпере Алишере Моргенштерне, который в июне был оштрафован за пропаганду наркотиков.