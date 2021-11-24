Песков ответил на вопрос касательно заявления Бастрыкина о Моргенштерне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос касательно заявления председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о рэпере Алишере Моргенштерне.

«Эта прерогатива — выдвигать обвинения, подкреплённые доказательствами, аргументами, — это прерогатива исключительно Следственного комитета», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле не могут вмешиваться в «реализацию этих функций».

Накануне председатель СК России Бастрыкин в ходе выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» высказался о рэпере Моргенштерне, в отношении которого в июне был составлен протокол о пропаганде наркотиков.

«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях», — приводит РИА Новости слова Бастрыкина.

Как заявил позже агентству адвокат музыканта Сергей Жорин, заявление Бастрыкина «вызвало, мягко говоря, недоумение».

«Опасаюсь, что подчинённые Александра Ивановича могут воспринять это как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков. Это не его сфера деятельности. Он музыкант», — сказал Жорин.

В июне сообщалось, что Зюзинский суд Москвы назначил штраф в размере 100 тыс. рублей Моргенштерну за пропаганду наркотиков в песнях и клипах.