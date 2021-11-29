Путин подписал закон о продлении на 2022 год ряда полномочий регионов из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2022 год отдельные полномочия регионов при исполнении их бюджетов, в том числе в связи с сохранением сложной эпидемиологической ситуации.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ продлевает на следующий год возможность направления средств региональных бюджетов, высвобождаемых в связи с реструктуризацией бюджетных кредитов, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции.

Регионы также смогут предоставлять организациям, участвующим в мероприятиях по профилактике и устранению этих последствий, субсидии вне зависимости от их подведомственности.

Кроме того, для регионов сняты ограничения на размещение средств на депозитах при получении бюджетных кредитов.

Ранее Путин рекомендовал властям регионов лично контролировать введение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и наращивание темпов вакцинации.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отслеживают предлагаемые в регионах меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.