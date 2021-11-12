В Кремле заявили, что отслеживают предлагаемые в регионах меры по борьбе с коронавирусом
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- РИА Новости
При этом он подчеркнул, что регионы реализуют свои особые полномочия в данном вопросе.
«Но, конечно, это всё не остаётся без внимания со стороны федерального штаба в правительстве. Безусловно, мы, конечно, это всё отслеживаем», — ответил Песков на вопрос, следят ли в Кремле за оригинальными мерами по борьбе с коронавирусом в регионах.
Ранее сообщалось, что власти Свердловской области рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя без QR-кода о вакцинации от коронавируса. Отмечается, что с данной инициативой выступили участники рынка.
Также в Свердловской области расширили список зон, в которые жители региона смогут попасть без QR-кода и других документов.