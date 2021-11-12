В Свердловской области изучают вопрос запрета на продажу алкоголя без QR-кода

Власти Свердловской области рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя без QR-кода о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил областной министр агропромышленного комплекса Артём Бахтерев.

РИА Новости