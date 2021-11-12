В Свердловской области изучают вопрос запрета на продажу алкоголя без QR-кода

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Власти Свердловской области рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя без QR-кода о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил областной министр агропромышленного комплекса Артём Бахтерев.
В Свердловской области изучают вопрос запрета на продажу алкоголя без QR-кода
  • РИА Новости

«Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя», — приводит слова Бахтерева региональный оперштаб в Telegram.

Возможную имплементацию этой меры рассмотрят на очередном заседании оперативного штаба.

Ранее власти Свердловской области расширили список зон, в которые жители региона смогут попасть без QR-кода и других документов.

В частности, это коснётся салонов оптики и ортопедических салонов.

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