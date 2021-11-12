В Свердловской области изучают вопрос запрета на продажу алкоголя без QR-кода
- РИА Новости
«Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя», — приводит слова Бахтерева региональный оперштаб в Telegram.
Возможную имплементацию этой меры рассмотрят на очередном заседании оперативного штаба.
Ранее власти Свердловской области расширили список зон, в которые жители региона смогут попасть без QR-кода и других документов.
В частности, это коснётся салонов оптики и ортопедических салонов.