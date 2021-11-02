В Свердловской области жители смогут посещать ортопедические салоны без QR-кода

Власти Свердловской области расширили список зон, в которые жители региона смогут попасть без QR-кода и других документов. В частности, это коснётся салонов оптики и ортопедических салонов.

Об этом говорится в соответствующем постановлении.

Без QR-кода нельзя посещать «объекты розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, салонов оптики, ортопедических салонов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости)», цитирует документ ТАСС.

С 4 ноября несовершеннолетние не смогут прийти в торговые центры Свердловской области без родителей.

Также вице-губернатор области Павел Креков рассказал, что в регионе могут приостановить работу торговых центров и заведений общепита, если будут продолжаться нарушения системы QR-кодов.