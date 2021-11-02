В Свердловской области жители смогут посещать ортопедические салоны без QR-кода
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- РИА Новости
Об этом говорится в соответствующем постановлении.
Без QR-кода нельзя посещать «объекты розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, салонов оптики, ортопедических салонов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости)», цитирует документ ТАСС.
С 4 ноября несовершеннолетние не смогут прийти в торговые центры Свердловской области без родителей.
Также вице-губернатор области Павел Креков рассказал, что в регионе могут приостановить работу торговых центров и заведений общепита, если будут продолжаться нарушения системы QR-кодов.