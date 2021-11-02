В Свердловской области назвали условие для закрытия ТЦ и общепита

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, что в регионе могут приостановить работу торговых центров и заведений общепита, если будут продолжаться нарушения системы QR-кодов.

Он отметил, что в целом система QR-кодов в регионе «заработала», но власти фиксируют невыполнение этих требований в некоторых местах, «особенно по удалению от центра города, особенно в небольших учреждениях торговли».

«В этой связи я хочу совершенно ответственно заявить: если такого рода нарушения будут нами фиксироваться в ближайшее время и соответствующей реакции не будет, мы будем вынуждены прекратить работу торговых центров, в том числе крупных ТЦ, и точек общепита», — цитирует его РИА Новости.

Также Креков рассказал, что с 4 ноября несовершеннолетние не смогут посещать торговые центры в Свердловской области без родителей.

28 октября свердловское управление Роспотребнадзора расширило список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

Также URA.RU сообщало, что в Свердловской области инициировали ужесточение антикоронавирусных мер на период нерабочих дней.