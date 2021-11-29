В Пермском крае прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

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В Пермском крае прививку от коронавируса сделали более 100 тыс. человек за неделю.
В Пермском крае прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
  • AP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего первым компонентом или однокомпонентной вакциной привились 1 145 000 жителей края. Завершили курс иммунизации вторым компонентом 802,2 тыс. человек.

Также стало известно, что в Казани 71% населения сделали прививку хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Владимира Жаворонкова.

Ранее терапевт-иммунолог, вирусолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.

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