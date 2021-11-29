В Пермском крае прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
- AP
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Всего первым компонентом или однокомпонентной вакциной привились 1 145 000 жителей края. Завершили курс иммунизации вторым компонентом 802,2 тыс. человек.
Также стало известно, что в Казани 71% населения сделали прививку хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на начальника управления здравоохранения Владимира Жаворонкова.
Ранее терапевт-иммунолог, вирусолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.