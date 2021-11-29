В Красноярском крае выявили 706 случаев коронавируса за сутки

В Красноярском крае выявили 706 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Общее число заболевших в регионе достигло 151 911 человек. Вылечились 135 519 жителей, в том числе 699 — за минувшие 24 часа.

«Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 55 561 контактных человека, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 4234 человека. Сняты с медицинского наблюдения за последние сутки 4352», — заявили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В целом за сутки в России зарегистрировали 33 860 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее терапевт-иммунолог, вирусолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.