В Красноярском крае выявили 706 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Красноярском крае выявили 706 случаев коронавируса за последние сутки.
В Красноярском крае выявили 706 случаев коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Общее число заболевших в регионе достигло 151 911 человек. Вылечились 135 519 жителей, в том числе 699 — за минувшие 24 часа.

«Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 55 561 контактных человека, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 4234 человека. Сняты с медицинского наблюдения за последние сутки 4352», — заявили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В целом за сутки в России зарегистрировали 33 860 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее терапевт-иммунолог, вирусолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить