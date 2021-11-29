В Ростовской области подтвердили 655 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. Общее число заболевших в регионе достигло 174 891, выздоровевших — 149 тыс.
На лечении в специализированных госпиталях находятся 3645 пациентов.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 33 860 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее терапевт-иммунолог, вирусолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.