В Ростовской области подтвердили 655 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области подтвердили 655 случаев коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. Общее число заболевших в регионе достигло 174 891, выздоровевших — 149 тыс.

На лечении в специализированных госпиталях находятся 3645 пациентов.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 33 860 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее терапевт-иммунолог, вирусолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.