В Калининградской области выявили 288 случаев COVID-19 за сутки

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В Калининградской области выявили 288 случаев коронавируса за сутки, из медучреждений выписали 447 человек.
В Калининградской области выявили 288 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

При этом отмечается, что первую прививку от COVID-19 сделали 525,1 тыс. жителей, оба компонента вакцины получили 466,2 тыс.

Также стало известно, что в Севастополе продолжает снижаться количество новых случаев коронавируса, пишет «Новый Севастополь».

«У нас за неделю заболели 1864 человека, что на 22% меньше, чем на прошлой неделе. Значительно уменьшились у нас темпы прироста — суточный на 40%, средненедельный — на 25%», — заявил на аппаратном совещании в правительстве города вице-губернатор Александр Кулагин. 

Свободный коечный фонд для пациентов с COVID-19 составляет 31% — 294 койки.

Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.

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