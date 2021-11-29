В Калининградской области выявили 288 случаев COVID-19 за сутки

В Калининградской области выявили 288 случаев коронавируса за сутки, из медучреждений выписали 447 человек.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

При этом отмечается, что первую прививку от COVID-19 сделали 525,1 тыс. жителей, оба компонента вакцины получили 466,2 тыс.

Также стало известно, что в Севастополе продолжает снижаться количество новых случаев коронавируса, пишет «Новый Севастополь».

«У нас за неделю заболели 1864 человека, что на 22% меньше, чем на прошлой неделе. Значительно уменьшились у нас темпы прироста — суточный на 40%, средненедельный — на 25%», — заявил на аппаратном совещании в правительстве города вице-губернатор Александр Кулагин.

Свободный коечный фонд для пациентов с COVID-19 составляет 31% — 294 койки.

Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.