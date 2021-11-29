Савельев заявил о нормализации ситуации с грузами в портах на Дальнем Востоке

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что ситуация с задержкой грузов в морских портах Дальневосточного региона близка к нормализации.

По его словам, за последний месяц ведомство совместно с руководством регионов Дальнего Востока провело масштабную работу по разрешению проблемы каботажных контейнерных перевозок.

«На данный момент можно констатировать, что ситуация близка к нормализации», — цитирует министра ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил Министерству транспорта как можно скорее навести порядок с поставками товаров в регионах Дальнего Востока.