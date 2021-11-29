В Иркутской области подтвердили 597 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области в течение суток коронавирус выявили у 597 человек.

Об этом пишет kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Официально подтверждено 138 726 (+597) случаев новой коронавирусной инфекции. Зарегистрировано 6327 (+28) летальных случаев, 539 (+1) случаев — от сопутствующих COVID-19 заболеваний. Выздоровели 113 213 человек», — говорится в сообщении.

Наряду с этим в Удмуртии зарегистрировали 291 новый случай заболевания за сутки. Об этом информирует интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на данные оперштаба республики.

Отмечается, что в числе заболевших 21 ребёнок и 79 человек старше 65 лет. Также за отчётные сутки из больниц выписали после выздоровления 201 человека. Девять пациентов скончались.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали 33 860 случаев заболевания коронавирусом за минувшие 24 часа — об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.