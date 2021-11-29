Оперштаб объявит о новых ограничениях в России из-за омикрон-штамма коронавируса
- AP
«Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит», — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос о возможных ограничениях.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее рекомендовала странам быть готовыми усилить социальные и санитарные меры на фоне появления штамма коронавируса «омикрон».
По данным на 29 ноября, в России за сутки зарегистрировали 33 860 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 604 233 случая COVID-19.