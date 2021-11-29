Офтальмолог Лещенко назвала способ избежать головной боли в пасмурную погоду

Доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко рассказала, как можно избежать головной боли в пасмурную погоду.

Плохое освещение может стать причиной головной боли в осенне-зимний период, отметила она в интервью радио Sputnik.

Избежать головных болей из-за плохого освещения в пасмурные дни можно, если включать свет не по часам, а по ситуации, сказала врач.

«Очень важно создавать на рабочем месте правильное освещение. В пасмурный день даже в 10:00 и 12:00 люди включают искусственное освещение для того, чтобы было более комфортно глазам. У компьютера или гаджетов есть подсветка, но всё равно это не очень приятно глазам, если в помещении темно, а источник света — один гаджет», — объяснила Лещенко.

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