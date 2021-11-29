Сомнолог Калинкин перечислил опасные последствия недосыпа

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, что сокращение времени сна может быть опасно для здоровья.

Недостаток сна может стать пусковым механизмом для развития различных заболеваний, сказал он в беседе с радио Sputnik.

«Сокращение сна буквально на один час от нормы, которая для большинства людей составляет от семи до девяти часов, влечёт за собой изменение самочувствия, снижение качества жизни, появление сонливости, нарушение социальной активности, прокрастинацию. Даже изменение активности генома у человека происходит, и не в лучшую сторону. То есть это пусковой механизм для развития сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных нарушений, снижения иммунитета и так далее», — объяснил Калинкин.

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