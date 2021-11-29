По данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 601 человек.

«В Москве выявлено 3434 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 747 человек. На ИВЛ находится 601 человек», — говорится в сообщении.

Выздоровели 3703 пациента.

За сутки в России зарегистрировали 33 860 случаев заболевания COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 604 233 случая коронавирусной инфекции.

Ранее инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.