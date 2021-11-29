В центре Гамалеи назвали вакцинацию и маски мерами профилактики заболевания «омикроном»

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Гамалеи Владимир Гущин прокомментировал ситуацию с распространением в мире омикрон-штамма коронавируса.

«На сегодняшний день совершенно не стоит поднимать панику, всё те же меры реагирования у людей должны сохраняться, то есть вакцинация, ревакцинация и ношение масок», — сказал Гущин в эфире канала «Россия 24».

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что у ранее перенёсших COVID-19 повышается риск повторного инфицирования при контакте с новым вариантом вируса «омикрон».