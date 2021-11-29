Офтальмолог Шангичева напомнила о правилах ношения контактных линз

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Заведующая офтальмологическим отделением Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону Ирина Шангичева напомнила о правилах использования контактных линз.
Офтальмолог Шангичева напомнила о правилах ношения контактных линз
  • Pixabay

Линзы подходят не всем — кто-то к ним привыкает и носит без проблем, а кто-то даже надеть не может, отметила специалист в беседе с «Российской газетой».

«Сейчас очень много людей прибегают к помощи врачей. Происходит это из-за неграмотного пользования контактными линзами. Люди надевают и забывают об их существовании. Линза подвернулась, в глазу уже явно что-то мешает, но у нас же свадьба, мы же танцуем», — добавила офтальмолог.

По словам Шангичевой, в случае возникновения дискомфорта при ношении линз стоит отвлечься и выяснить, в чём проблема.

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