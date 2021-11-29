СК завёл уголовное дело по факту смерти ребёнка в больнице во Владивостоке

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как восьмилетний мальчик, побывав в двух лечебных учреждениях, скончался в одной из больниц Владивостока. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«16 ноября поступило заявление от женщины о том, что 13 ноября работники двух медицинских учреждений, находящихся в городе Владивосток, ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязанности при оказании медицинской помощи её восьмилетнему сыну», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате этого ребёнок на следующие сутки скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

В октябре следователи возбудили два уголовных дела по факту гибели двухлетней девочки от отравления в подмосковном Ногинске.