СК возбудил два уголовных дела по факту смерти ребёнка от отравления в Ногинске

Следователи возбудили два уголовных дела по факту гибели двухлетней девочки от отравления в подмосковном Ногинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

«По факту гибели двухлетней девочки в результате отравления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе СК, также возбуждено уголовное дело по факту возможного халатного отношения должностных лиц органов отдела по делам несовершеннолетних.

По данным следствия, 25 октября отец девочки вернулся домой после работы и обнаружил супругу и дочь без сознания, после чего вызвал бригаду скорой помощи.

«Бригадой врачей пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им был поставлен предварительный диагноз «отравление неизвестным веществом», — уточнили в СК.

В пресс-службе добавили, что в реанимационном отделении больницы девочка скончалась, мать ребёнка находится в реанимации.

Ранее в Курганской области следователи возбудили уголовное дело после отравления шести человек суррогатным алкоголем, из-за которого три человека скончались.