В Кургане возбудили дело после смертельного отравления трёх человек суррогатным алкоголем
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«Удалось установить лицо, сбывшее пострадавшим лицам суррогатный алкоголь, содержавший в своём составе метиловый спирт», — говорится в сообщении.
Подозреваемый — 56-летний житель Кургана, в ходе обыска у него в квартире и автомобиле нашли и изъяли около 60 л суррогатного алкоголя, который он приобретал в разных регионах для дальнейшего сбыта.
Мужчине предъявлено обвинение.
По данным следствия, в сентябре шесть человек были госпитализированы после употребления суррогатного алкоголя, трое из них скончались.
Обвиняемый заключён под стражу.
Ранее уголовное дело возбудили после отравления семилетней девочки суррогатным алкоголем в Оренбуржье.