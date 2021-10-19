В Кургане возбудили дело после смертельного отравления трёх человек суррогатным алкоголем

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В Курганской области следователи возбудили уголовное дело после отравления шести человек суррогатным алкоголем, из-за которого три человека скончались. Об этом говорится на сайте регионального СК.
В Кургане возбудили дело после смертельного отравления трёх человек суррогатным алкоголем
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«Удалось установить лицо, сбывшее пострадавшим лицам суррогатный алкоголь, содержавший в своём составе метиловый спирт», — говорится в сообщении.

Подозреваемый — 56-летний житель Кургана, в ходе обыска у него в квартире и автомобиле нашли и изъяли около 60 л суррогатного алкоголя, который он приобретал в разных регионах для дальнейшего сбыта.

Мужчине предъявлено обвинение.

По данным следствия, в сентябре шесть человек были госпитализированы после употребления суррогатного алкоголя, трое из них скончались.

Обвиняемый заключён под стражу.

Ранее уголовное дело возбудили после отравления семилетней девочки суррогатным алкоголем в Оренбуржье.

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