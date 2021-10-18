Уголовное дело возбудили после отравления семилетней девочки суррогатным алкоголем в Оренбуржье

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Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления суррогатным алкоголем семилетней девочки в Оренбургской области. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте СК.
Уголовное дело возбудили после отравления семилетней девочки суррогатным алкоголем в Оренбуржье
  • РИА Новости

«Следственными органами по результатам проверки сообщения о госпитализации семилетнего ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении на сайте СК.

По версии следствия, 58-летняя жительница Оренбургской области произвела спиртосодержащую жидкость и продала её 15-летнему местному жителю, который и распил алкоголь вместе с семилетней внучкой продавщицы.

Следователи изъяли образцы жидкости, а также оборудование, на котором могла быть произведена продукция. Назначены химическая и судебно-медицинская экспертизы.

Ранее сообщалось, что ребёнку оказали медицинскую помощь в приёмном покое больницы Новотроицка и отпустили домой.

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