В ГД прокомментировали идею о штрафах за ненадлежащее рассмотрение обращений пенсионеров

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова об увеличении штрафа за ненадлежащее рассмотрение обращений пенсионеров.

«То, что у нас безобразное отношение к обращениям — не только к обращениям граждан, но и к депутатским запросам, — это факт. Мы спрашиваем в своих обращениях про одно, а получаем ответы на другое. Проблема действительно есть, проблема актуальная», — сказал депутат.

По его словам, пенсионеры в России бывают разных категорий, в том числе военные пенсионеры, пенсионеры, получающие пенсию по инвалидности, получающие пенсию по случаю потери кормильца и т. д.

«Вопрос надо обсуждать, каким образом эти квалифицирующие признаки предусмотреть с учётом того, что категорий много... В целом надо понимать, что у нас отношение к письмам граждан никуда не годится и система заслуживает корректировки», — заключил парламентарий.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить штраф за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан, а также ввести новое положение, предусматривающее наказание за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан пенсионного возраста.

В письме, оказавшемся в распоряжении RT, говорится, что чиновники далеко не всегда готовы добросовестно выполнять свои обязанности по предоставлению ответа.