В России предложили ввести штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений пенсионеров

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить штраф за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан, а также ввести новое положение, предусматривающее наказание за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан пенсионного возраста. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В своём письме политолог отметил, что граждане имеют конституционное право направлять обращения в государственные и муниципальные органы власти.

В то же время он добавил, что чиновники далеко не всегда готовы добросовестно выполнять свои обязанности по предоставлению ответа.

Орлов также обратил внимание на то, что в итоге граждане вынуждены обращаться за защитой своих прав в вышестоящие инстанции, органы прокуратуры, суды и т. д. Он подчеркнул, что это трудоёмкий процесс, особенно для граждан пенсионного возраста.

При этом если в действующей редакции КоАП России за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан предусмотрен штраф от 5 до 10 тыс. рублей, то в проекте новой редакции административного кодекса за аналогичное правонарушение уже предусмотрен штраф от 5 до 7 тыс. рублей.

«В связи с этим прошу Вас при принятии новой редакции КоАП оценить целесообразность сохранения штрафа от 5 до 10 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, а также ввести новое положение, предусматривающее штраф от 10 до 20 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан пенсионного возраста», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что правительство направит более 1,1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам.