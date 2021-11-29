В Приморском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет

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Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для лиц 60 лет и старше в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Обязательной вакцинации теперь подлежат граждане в возрасте 60 лет и старше», — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач края Татьяна Детковская.

Отмечается, что вакцинацию необходимо будет завершить до 25 января, иначе пенсионеров могут отстранить от работы или перевести на удалённый режим.

Ранее в Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых.

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