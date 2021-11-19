В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
- Reuters
Об этом говорится в постановлении ведомства.
Уточняется, что обязательная вакцинация теперь распространяется и на волонтёров.
«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации... гражданам в возрасте 60 лет и старше; лицам, осуществляющим волонтёрскую деятельность», — говорится в документе.
Ранее в Кировской области жителей старше 60 лет тоже обязали пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.
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