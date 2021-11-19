В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области объявило о введении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции граждан старше 60 лет.

Об этом говорится в постановлении ведомства.

Уточняется, что обязательная вакцинация теперь распространяется и на волонтёров.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации... гражданам в возрасте 60 лет и старше; лицам, осуществляющим волонтёрскую деятельность», — говорится в документе.

Ранее в Кировской области жителей старше 60 лет тоже обязали пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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