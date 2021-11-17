В Кировской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет
- РИА Новости
«Дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания: «лицам старше 60 лет», — говорится в тексте документа.
Согласно документу, также вакцинацию нужно пройти лицам с хроническими заболеваниями и гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания.
В октябре в Кировской области уже ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников торговли, бытовых услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения.
В России за сутки выявили более 36 тыс. случаев коронавируса.