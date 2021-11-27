Более 2,5 млн петербуржцев привились первым компонентом вакцины от COVID-19

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Свыше 2,5 млн петербуржцев привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции или сделали однокомпонентную прививку.

«Привито первым компонентом — 2 545 369 человек. Двумя (компонентами. — RT) — 2 183 327 человек», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя городского комитета по здравоохранению.

Губернатор города Александр Беглов в эфире городского телеканала «78» ранее сообщил, что в городе к 15 января планируется привить 80% населения.

Он также объяснил перенос введения QR-кодов с 1 декабря на 27 декабря для заведений общепита и объектов розничной торговли улучшением эпидемиологической ситуации в городе.

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