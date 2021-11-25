Беглов объяснил перенос ввода QR-кодов в Петербурге улучшением эпидситуации

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил перенос введения QR-кодов с 1 декабря на 27 декабря для заведений общепита и объектов розничной торговли улучшением эпидемиологической ситуации в городе.

Соответствующее заявление Беглов сделал на видео, размещённом в Telegram телеканала «78».

«Это связано с тем, что обстановка улучшается и большое количество жителей нашего города приняли решение вакцинироваться. Мы достигли рекорда в 39 тыс. в сутки... Сейчас идёт снижение заболеваемости. В этих условиях мы посчитали возможным дать возможность петербуржцам, во-первых, привиться и, во-вторых, сделать покупки к новогодним праздникам», — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что в Петербурге введение QR-кодов для посещения заведений общепита и ряда магазинов перенесли на 27 декабря.