В Петербурге перенесли сроки введения QR-кодов для посещения общепита и ряда магазинов

Пресс-служба администрации губернатора города Санкт-Петербурга сообщила, что введение QR-кодов в городе для посещения заведений общепита и ряда магазинов перенесли на 27 декабря.

«Для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе на их территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенёсших заболевание либо имеющих медицинский отвод», — говорится в сообщении.

Ранее Народное собрание Дагестана поддержало законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест.

24 ноября комитет Государственной думы по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.