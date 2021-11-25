В Петербурге перенесли сроки введения QR-кодов для посещения общепита и ряда магазинов

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Пресс-служба администрации губернатора города Санкт-Петербурга сообщила, что введение QR-кодов в городе для посещения заведений общепита и ряда магазинов перенесли на 27 декабря.
В Петербурге перенесли сроки введения QR-кодов для посещения общепита и ряда магазинов
  • РИА Новости

«Для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе на их территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенёсших заболевание либо имеющих медицинский отвод», — говорится в сообщении.

Ранее Народное собрание Дагестана поддержало законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест.

24 ноября комитет Государственной думы по обороне поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

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