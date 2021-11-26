Беглов: к середине января планируется привить 80% жителей Петербурга

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире городского телеканала «78» сообщил, что в городе к 15 января планируется привить 80% населения.

«Мы приближаемся к коллективному иммунитету. По нормативам Минздрава мы должны привить 80% жителей, а сейчас привито 67%. Если быть реалистами, к 15 января мы планируем это сделать», — приводит Интерфакс его слова.

Также Беглов напомнил, что прививочные пункты города могут принимать по 40 тысяч человек в сутки.

Ранее Беглов объяснил перенос введения QR-кодов с 1 декабря на 27 декабря для заведений общепита и объектов розничной торговли улучшением эпидемиологической ситуации в городе.

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