Власти Нижегородской области выразили соболезнования в связи с ЧП на шахте «Листвяжная»
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru.
«Новость об этом чрезвычайном происшествии болью отозвалась в сердцах всех россиян, в том числе нижегородцев. Глубоко скорбим вместе с кемеровчанами и надеемся на скорейшее завершение операции по спасению людей в Листвяжной», — заявил Никитин.
Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее URA.RU сообщало, что также соболезнования выразил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Горноспасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте «Листвяжная». Предварительной причиной ЧП считается взрыв метана.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Подробнее — в материале RT.