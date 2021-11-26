Власти Нижегородской области выразили соболезнования в связи с ЧП на шахте «Листвяжная»

Губернатор Нижегородской области выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Об этом сообщает newsnn.ru.

«Новость об этом чрезвычайном происшествии болью отозвалась в сердцах всех россиян, в том числе нижегородцев. Глубоко скорбим вместе с кемеровчанами и надеемся на скорейшее завершение операции по спасению людей в Листвяжной», — заявил Никитин.

Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее URA.RU сообщало, что также соболезнования выразил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Горноспасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте «Листвяжная». Предварительной причиной ЧП считается взрыв метана.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Подробнее — в материале RT.