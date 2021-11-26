В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
На лечении в больницах находятся 3895 пациентов.
Всего в регионе заболел 172 931 житель. Выздоровели 147 тыс. человек.
Также стало известно, что в подмосковной Балашихе родильный дом, временно перепрофилированный для оказания помощи пациентам с коронавирусом, возвращается к плановому режиму работы, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Ранее доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.