В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Ростовской области зарегистрировали 646 случаев COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в больницах находятся 3895 пациентов.

Всего в регионе заболел 172 931 житель. Выздоровели 147 тыс. человек.

Также стало известно, что в подмосковной Балашихе родильный дом, временно перепрофилированный для оказания помощи пациентам с коронавирусом, возвращается к плановому режиму работы, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Ранее доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.