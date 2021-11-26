Губернатор Кузбасса высказался о возможности дальнейшей работы шахты «Листвяжная»

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прокомментировал возможность продолжения работы шахты «Листвяжная», где в результате аварии погиб 51 человек.
Губернатор Кузбасса высказался о возможности дальнейшей работы шахты «Листвяжная»
  • РИА Новости

«Все без исключения нам сказали: шахта с давними традициями, мы очень хотим, чтобы шахта продолжала работать», — цитирует его РИА Новости.

По словам Цивилёва, необходимо сейчас заниматься поиском погибших шахтёров и спасателей и затем «сделать так, чтобы потом возможно было шахту в работу ввести».

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Пятерым фигурантам предъявлены обвинения.

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