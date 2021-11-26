В Омской области прививку от COVID-19 сделали 891 614 жителей
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав и данные федеральной статистики.
За последние сутки в области выявили 586 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 112 229.
Выздоровели 87 829 жителей, в том числе 689 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге для пациентов с коронавирусом и пневмонией развёрнуто 8149 коек. На лечении остаются 5984 человека, передают «Невские новости» со ссылкой на данные Смольного.
Ранее врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.