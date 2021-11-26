В Омской области прививку от COVID-19 сделали 891 614 жителей

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В Омской области прививку от коронавируса сделали 891 614 жителей. Оба компонента вакцины получили 634 816 человек.
В Омской области прививку от COVID-19 сделали 891 614 жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав и данные федеральной статистики.

За последние сутки в области выявили 586 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 112 229.

Выздоровели 87 829 жителей, в том числе 689 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге для пациентов с коронавирусом и пневмонией развёрнуто 8149 коек. На лечении остаются 5984 человека, передают «Невские новости» со ссылкой на данные Смольного.

Ранее врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.

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