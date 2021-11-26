Вирусолог Бутенко заявил о необходимости тщательного изучения новых штаммов COVID-19

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Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, вирусолог Александр Бутенко объяснил, что мутация — это обычный процесс для коронавируса.
Вирусолог Бутенко заявил о необходимости тщательного изучения новых штаммов COVID-19
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».

«Эволюция вируса может приводить и к снижению свойств патогенности. Здесь пока можно только предполагать. Для начала нужно тщательно изучить клинические и эпидемиологические особенности, тяжесть течения заболевания, диагностические возможности, в том числе пригодность готовых вакцин», — отметил вирусолог.

Всемирная организация здравоохранения проводит 26 ноября чрезвычайную встречу из-за нового штамма коронавирусной инфекции B.1.1.529, обнаруженного в Африке.

«Пока нет никакой детальной информации, и я считаю, что не надо по таким поводам нагнетать и без того нервозную обстановку», — сказал Бутенко.

Ранее кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

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