Центр Гамалеи пока не получил образец нового штамма COVID-19

Короткая ссылка
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что он и его коллеги пока не получали новый штамм коронавируса с 32 мутациями.
Центр Гамалеи пока не получил образец нового штамма COVID-19
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Гинцбург отметил, что в связи с этим пока нет возможности проверить эффективность вакцины «Спутник V» против данного варианта COVID-19.

«Штамма нового варианта вируса у нас пока нет. Эффективность вакцины можно определить только экспериментально, а для этого как раз нужен штамм», — сказал он.

Ранее Гинцбург рассказал об условиях начала разработки нового варианта «Спутника V».

Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

25 ноября сообщалось, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Он получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить