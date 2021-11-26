Центр Гамалеи пока не получил образец нового штамма COVID-19
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, Гинцбург отметил, что в связи с этим пока нет возможности проверить эффективность вакцины «Спутник V» против данного варианта COVID-19.
«Штамма нового варианта вируса у нас пока нет. Эффективность вакцины можно определить только экспериментально, а для этого как раз нужен штамм», — сказал он.
Ранее Гинцбург рассказал об условиях начала разработки нового варианта «Спутника V».
Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.
25 ноября сообщалось, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Он получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.