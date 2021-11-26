Центр Гамалеи пока не получил образец нового штамма COVID-19

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что он и его коллеги пока не получали новый штамм коронавируса с 32 мутациями.

Как сообщает РИА Новости, Гинцбург отметил, что в связи с этим пока нет возможности проверить эффективность вакцины «Спутник V» против данного варианта COVID-19.

«Штамма нового варианта вируса у нас пока нет. Эффективность вакцины можно определить только экспериментально, а для этого как раз нужен штамм», — сказал он.

Ранее Гинцбург рассказал об условиях начала разработки нового варианта «Спутника V».

Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

25 ноября сообщалось, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Он получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.