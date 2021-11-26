Гинцбург рассказал об условиях начала разработки нового варианта «Спутника V»

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Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что другой вариант вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за новых штаммов COVID-19 понадобится только в том случае, если эффективность препарата снизится в восемь-десять раз.
Гинцбург рассказал об условиях начала разработки нового варианта «Спутника V»
  • РИА Новости

«Эксперты должны знать, во сколько раз (может снизиться эффективность вакцины. — RT): если в два раза, то никто этого не заметит, если в четыре раза, не страшно. А если в восемь-десять раз, то тогда надо задумываться о возможности другого варианта вакцины», — цитирует его ТАСС.

При этом он добавил, что для того, чтобы оценить, есть ли снижение эффективности вакцины перед новым штаммом, нужно сначала получить в распоряжение этот новый «штамм и сыворотку».

Ранее Гинцбург рассказал о производстве вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».

22 ноября вирусолог и профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «360» объяснил тенденцию к снижению летальных исходов влиянием вакцинации.

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