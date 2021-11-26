Кировская область стала лидером среди регионов по темпам вакцинации от COVID-19

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В правительстве Кировской области сообщили, что регион вышел на первое место по темпам вакцинации от новой коронавирусной инфекции среди всех субъектов России.
Кировская область стала лидером среди регионов по темпам вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом пишет progorod43.

По статистике, предоставленной 26 ноября, в области вакцинировались более 520 тыс. жителей. Первый компонент вакцины получили более 608,5 тыс. человек, повторно вакцинировались более 84 тыс.

Удельный темп вакцинации в Кировской области составляет 743 на 100 тыс. человек в день.

Ранее кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

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