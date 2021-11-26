Кировская область стала лидером среди регионов по темпам вакцинации от COVID-19

В правительстве Кировской области сообщили, что регион вышел на первое место по темпам вакцинации от новой коронавирусной инфекции среди всех субъектов России.

Об этом пишет progorod43.

По статистике, предоставленной 26 ноября, в области вакцинировались более 520 тыс. жителей. Первый компонент вакцины получили более 608,5 тыс. человек, повторно вакцинировались более 84 тыс.

Удельный темп вакцинации в Кировской области составляет 743 на 100 тыс. человек в день.

Ранее кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.