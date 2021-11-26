В Пермском крае зарегистрировали 691 случай COVID-19 за сутки

В Пермском крае зарегистрировали 691 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Всего в регионе заболели 137 998 жителей.

Прививку от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов сделали 1 127 519 человек. Оба компонента вакцины получили 790 354.

В целом в России за последние 24 часа выявили 34 690 случаев коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.