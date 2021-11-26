В Пермском крае зарегистрировали 691 случай COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Пермском крае зарегистрировали 691 случай коронавируса за сутки.
В Пермском крае зарегистрировали 691 случай COVID-19 за сутки
  • AFP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Всего в регионе заболели 137 998 жителей.

Прививку от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов сделали 1 127 519 человек. Оба компонента вакцины получили 790 354.

В целом в России за последние 24 часа выявили 34 690 случаев коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить