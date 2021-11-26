В Краснодарском крае выявили 807 случаев коронавируса за сутки

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В Краснодарском крае выявили 807 случаев коронавируса за последние сутки.
В Краснодарском крае выявили 807 случаев коронавируса за сутки
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (372 пациента), а также в Сочи и Новороссийске.

Всего в регионе заболели 96 тыс. жителей. Выписаны 69 906 человек.

В целом в России зарегистрировали 34 690 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт «Утро.ру».

Ранее доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.

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