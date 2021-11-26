В Башкирии подтвердили 674 случая COVID-19 за сутки

В Башкирии подтвердили 674 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на республиканский оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 103 697. Выздоровел 92 621 житель, в том числе 698 за минувшие 24 часа.

Прививку от COVID-19 сделали 1 945 683 человека, завершили иммунизацию 1 682 772.

Также стало известно, что детская клиническая больница Тверской области получила три тонны сжиженного кислорода для лечения пациентов с коронавирусом, передаёт ОТР. Соответствующим оборудованием для выработки оснащён аэродром, где базируется отделение военно-транспортной авиации.

Ранее доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.