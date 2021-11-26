В Калининградской области зарегистрировали 336 случаев COVID-19 за сутки

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В Калининградской области зарегистрировали 336 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели 440 жителей.
В Калининградской области зарегистрировали 336 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели почти 75 тыс. человек, вылечились — 66,2 тыс.

Также стало известно, что в Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошёл 1 995 481 житель, в том числе 17 010 за минувшие 24 часа.

Завершили иммунизацию 1 509 665 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на замминистра здравоохранения республики Владимира Жаворонкова.

Ранее доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.

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